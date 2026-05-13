Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается в ряде популярных категорий: в мае выросли цены на мясные изделия, молочную продукцию и товары ежедневного потребления, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Самой дорогой из проанализированных позиций остается буженина «Ятрань» с черносливом. Средний показатель составляет 735,36 грн за килограмм. В апреле цифра держалась на уровне 725,16 грн., однако в начале мая в отдельных сетях фиксировали подъем до 759 грн.

В Metro деликатес продают по 711,72 грн., тогда как у Novus стоимость превышает 750 грн. Аналитики отмечают, что мясной сегмент остается одним из самых чувствительных к изменениям логистики и себестоимости производства.

Рост заметен и среди молочной продукции. Молоко «Простонаше» 1% в среднем стоит 61,62 грн. за упаковку 900 мл. В Megamarket цена достигает 65 грн, а в Metro товар доступен чуть дешевле – по 58,24 грн.

Отдельно подорожал маргарин "Олком Сливочный" 72,5%. Средний уровень в мае поднялся до 44,20 грн. против 39,83 грн. месяцем ранее. Самый высокий показатель зафиксировали у Novus – 45,49 грн.

Эксперты объясняют изменения увеличением расходов на транспортировку, электроэнергию и закупку сырья. Дополнительное влияние оказывает ситуация с поставкой и сезонная нагрузка на производителей.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области уже ощутимо для покупателей, особенно в категориях, входящих в ежедневную потребительскую корзину большинства семей.

Специалисты рынка не исключают, что в ближайшее время ценовая динамика может сохраняться, прежде всего, в мясном и молочном сегментах.

