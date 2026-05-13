Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области предоставляется наиболее уязвимым категориям граждан для покрытия расходов на проживание и базовые нужды, сообщает Politeka.

В первую очередь такие выплаты предназначены для людей с инвалидностью, семей с детьми и нетрудоспособных лиц.

Правительство регулярно пересматривает условия предоставления денежной помощи ВПЛ в Черниговской области, чтобы поддержку получали именно те, кто находится в наиболее сложных жизненных обстоятельствах.

Согласно последним изменениям, программа поддержки, которая была введена еще в 2023 году, продолжает действовать. Установлено, что действующий механизм начисления средств будет работать до февраля 2026 года.

Поддержка назначается на семью сроком на 6 месяцев, однако для наиболее незащищенных слоев населения этот период был пересмотрен в сторону увеличения.

В частности, максимальное количество шестимесячных периодов, в течение которых может оказываться поддержка, продлили с четырех до пяти.

Это позволяет переселенцам получать средства от государства на полгода дольше, чем это было предусмотрено ранее.

Следует учитывать, что денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области начисляется ежемесячно одному из членов семьи, который является уполномоченным лицом.

Для большинства получателей сумма составляет 2000 гривен на человека. В то же время для людей с инвалидностью I–III групп, а также для детей до 18 лет, размер ежемесячной выплаты выше и составляет 3000 гривен.

Отдельное внимание было уделено срокам подачи документов. Минсоцполитики официально продлило период приема заявок на предоставление поддержки на жительство до 1 июня 2026 года.