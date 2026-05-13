Графики отключения света на 14 мая продлятся много часов в отдельных населенных пунктах в Полтавской области.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на "Полтаваоблэнерго".

Графики отключения света в Полтавской области на 14 мая продлятся в связи с плановыми ремонтными и профилактическими работами. Следует учесть возможные перебои с электроснабжением.

С 08:00 до 16:30 часов в пгт. Чорнухы исчезнет электричество из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ). Света не будет по адресам:

Центральна (б. 40, 40А, 40Б, 42, 42А)

14.05.2026 года с 08:00–20:00 часов в селе Бербеныци будут длиться дополнительные графики отключения света. Они охватят следующие улицы:

Вышнева (б. 4, 17, 18, 19),

Героив Укрины (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67),

Молодижна (б. 1, 4, 5, 6 , 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63),

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53)

С 08:00 до 20:00 в селе Жабкы будут действовать по отдельным адресам: На 12 часов подряд исчезнет электричество на улицах:

Бакай (б. 1, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 11, 11а, 12),

Вовкы (б. 1а, 3, 5а, 6, 7, 8, 9а, 10, 12, 17),

Горова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Гукивка (б. 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

Зацарына (б. 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23),

им.И.К.Леты (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Лісова (б. 2, 4, 6),

Мыколаивка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13),

Мысныкы (б. 1),

Молодижна (б. 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 25),

Нызова (б. 2, 8),

Павленкивка (б. 1, 2, 6, 7, 8),

Печаивка (б. 1, 2, 3, 4),

Суходубивка (б. 1, 2, 4, 7, 7г, 8, 9),

Фыливка (б. 1, 3, 4, 5, 9г),

Центр (б. 1),

Цысивка (б. 1, 3, 4, 5),

Чайкы (б. 3, 6г),

Шкильна (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Яр (б. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 16, 20),

Ярмаркова (б. 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26).

