Украинцам показали плановые графики отключения света, которые продлятся в Черниговской области на 14 мая, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредило несколько территориальных общин со ссылкой на «Чернігівобленерго».

Сообщается, что графики отключения света в Черниговской области на 14 мая охватят только отдельные населенные пункты.

14 мая 2026 года с 08:00 до 20:00 часов будут продолжаться дополнительные отключения электричества, которые охватят часть улиц в городе Остер. На 12 часов подряд исчез свет на улицах:

Б. Хмельныцького: 77

В.А. Бондаренка: 48, 96

Героив 66-и брыгады: 101, 103, 105, 107А, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 121А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 47А, 48А, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 63А, 64, 66, 67, 68, 70, 70А, 71, 72, 72А, 73, 74, 74А, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 83А, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91А, 92, 93, 94, 95, 96А, 97, 99

Грушевського: 1, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 38А, 3А, 5, 5А, 5Б, 5В, 7, 7А, 9

С 09:00 до 19:00 будут обесточены дома в селе Жуковщына. Ограничения вводят на следующих улицах:

О. Бригинца: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 57Б, 58, 58А, 59А, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68А, 68Б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99

Шевченко: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 43, 4А, 5, 6, 7, 8, 9

С 09:00 до 19:00 часов в селе Набильське не будет электричества, свет исчезает по следующим адресам:

Пидгирна: 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1А, 2, 20, 22, 24, 26, 3А, 4, 5, 52, 6, 8, 9, 9А

Центральна: 1, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23В, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 3А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 7А, 8, 80, 82, 86, 88, 8А, 9, 90.



