Жителям региона следует знать, какие графики отключения света будут в Винницкой области на 14 мая.

Графики отключения света продлятся много часов подряд в Винницкой области из-за ремонтных работ, запланированных на 14 мая, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

Следует заранее зарядить технику, ведь вводятся графики отключения света в Винницкой области на 14 мая. Ограничения продлятся в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ в электросетях. Жителям региона следует знать, где будут продолжаться обесточивания, чтобы быть готовыми к ограничению.

С 10 до 17 часов в населенном пункте Браилив будут продолжаться отключения электричества. Они касаются домов, расположенных по следующим адресам:

3-й Центральный 2, 4, 6, 8;

Грушевського 17;

Набережна 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 500;

Пырогова 1, 3, 4, 5, 5А, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27

С 10 до 17 часов населенный пункт Сьомакы ждут ограничения. Свет будет отсутствовать по адресам:

Центральна 68, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 262, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 286, 288, 290, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342



С 10 до 17 часов в селе Билыкивци будут выключать электричество, но только на следующих улицах:

Городня 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18;

Долынна 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 30, 31;

Кармалюка 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 28, 29, 30, 31;

Кармалюкивська 6, 15;

Колгоспна 1, 2, 4, 6;

Кругова 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21;

Лисова 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;

Лисок 23;

Молодижна 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25;

Польова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Сьомацька 2;

Центральна 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 42;

Шевченка 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28;

Шкильна 1, 2, 1/2, 2/3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

