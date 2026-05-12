Подорожчання проїзду в Харківській області зафіксоване у Лозівській громаді з 1 травня після оновлення тарифних розрахунків перевізниками через зростання витрат на пальне й утримання транспорту, повідомляє Politeka.

За словами першого заступника міського голови Лозової Олександра Жидкова, транспортні компанії були змушені переглянути вартість через подорожчання дизельного пального, мастильних матеріалів і комплектуючих, а також підвищення зарплат у галузі. Попередні розцінки не змінювалися з 2024 року, що призвело до фінансового навантаження на маршрутну мережу.

Оновлена система передбачає, що поїздка в межах міста коштує близько 20 гривень, а маршрут у напрямку селища Лиманівка — приблизно 25 гривень. Для окремих категорій пасажирів діють пільгові умови: пенсіонери за віком та люди з інвалідністю третьої групи сплачують 15 гривень, діти від 7 до 14 років — 10 гривень.

У громаді також продовжують курсувати 14 безкоштовних рейсів для пільгових категорій населення. На їх фінансування у 2026 році передбачено близько 5,7 млн грн із місцевого бюджету.

Крім зміни вартості, у транспортній системі готують коригування графіків руху. Зокрема, планують запровадити додатковий вечірній рейс о 21:10 для пасажирів, які повертаються останнім поїздом із Харкова. Спершу маршрут працюватиме у тестовому режимі протягом двох тижнів.

Місцева влада підкреслює, що подорожчання проїзду в Харківській області супроводжується переглядом логістики перевезень і спробою збалансувати витрати перевізників із доступністю транспорту для мешканців громади.

