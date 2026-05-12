Подорожчання проїзду в Дніпрі відображає загальну тенденцію по країні, де зростання витрат у транспортній сфері пов’язане з пальним та іншими причинами.

Подорожчання проїзду в Дніпрі з 9 травня офіційно змінює вартість поїздок у міському транспорті, повідомляє Politeka.

Новий тариф затверджено на рівні 23 гривень замість попередніх 20. Рішення ухвалили у міській раді після погодження з перевізними компаніями, які заявили про накопичені витрати за останній період.

Зміни почнуть діяти з п’ятниці, 9 травня. Для пасажирів це означає подорожчання кожної поїздки на 3 гривні у межах міських автобусних маршрутів.

Основним чинником перегляду стала різка зміна вартості пального. За даними транспортних операторів, у квітні 2026 року ціни зросли більш ніж на половину, що безпосередньо вплинуло на витрати перевезень.

Додатково підприємства відзначають збільшення витрат на технічні матеріали та комплектуючі. Це ускладнює регулярне обслуговування автопарку та підтримку стабільної роботи транспорту.

Окремо фіксується кадровий дефіцит. Частина водіїв і технічного персоналу залишила сферу, що призвело до скорочення кількості рейсів і нерівномірного розподілу навантаження на маршрутах.

За оцінками учасників ринку, реальна собівартість однієї поїздки нині становить 28–32 гривні. При цьому попередні тарифи тривалий час залишалися нижчими за економічно обґрунтований рівень.

Міська влада зазначає, що ситуацію намагалися врегулювати поступово, аби уникнути різкого фінансового навантаження для пасажирів. У підсумку ухвалено компромісне рішення щодо оновлення вартості.

Подорожчання проїзду в Дніпрі відображає загальну тенденцію по країні, де зростання витрат у транспортній сфері пов’язане з пальним, обслуговуванням техніки та нестачею працівників.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли