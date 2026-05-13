Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області вже відчутне для покупців, особливо у категоріях, які входять до щоденного споживчого кошика.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області продовжується у кількох популярних категоріях: у травні зросли ціни на м’ясні вироби, молочну продукцію та товари щоденного споживання, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Найдорожчою серед проаналізованих позицій залишається буженина «Ятрань» із чорносливом. Середній показник наразі становить 735,36 грн за кілограм. У квітні цифра трималася на рівні 725,16 грн, однак на початку травня в окремих мережах фіксували підйом до 759 грн.

У Metro делікатес продають по 711,72 грн, тоді як у Novus вартість перевищує 750 грн. Аналітики зазначають, що м’ясний сегмент залишається одним із найчутливіших до змін логістики та собівартості виробництва.

Зростання помітне й серед молочної продукції. Молоко «Простонаше» 1% у середньому коштує 61,62 грн за упаковку 900 мл. У Megamarket ціна досягає 65 грн, а в Metro товар доступний трохи дешевше — по 58,24 грн.

Окремо подорожчав маргарин «Олком Вершковий» 72,5%. Середній рівень у травні піднявся до 44,20 грн проти 39,83 грн місяцем раніше. Найвищий показник зафіксували у Novus — 45,49 грн.

Експерти пояснюють зміни збільшенням витрат на транспортування, електроенергію та закупівлю сировини. Додатковий вплив має ситуація з постачанням і сезонне навантаження на виробників.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області вже відчутне для покупців, особливо у категоріях, які входять до щоденного споживчого кошика більшості родин.

Фахівці ринку не виключають, що найближчим часом цінова динаміка може зберігатися, насамперед у м’ясному та молочному сегментах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше.