Украинцам показали плановые и дополнительные графики отключения света в Запорожье, которые продлятся 13 мая.

Графики отключения света продлятся по десяткам адре в Запорожье из-за плановых работ, которые продлятся 13 мая, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго».

Графики отключения света в Запорожье на 13 мая введены в связи с проведением энергетиками плановых и профилактических работ, носящих технический характер.

13 мая с 09:00–17:00 через срочный ремонт электрооборудования будут выключать электричество по десяткам адресов. Свет исчезнет на следующих улицах:

Анри Жиффара (Адлерська) — 31-37, 32-46

Балкова — 47-57, 52-64

Баранова — 61-71, 62-72

Грыгория Квиткы-Основяненка (Петровського) — 256-280, 282-292, 294-304

Эстонська — 49-61

Игора Сикорського — 269-277, 279-289, 291, 293-307, 424-430, 432, 434-452

Конотопська (Тульська) — 1-7, 2-8, 9-15

Мижгирська (Стрельникова) — 4-12, 14-34, 17, 19, 21, 23-41

Новаторська — 1-9, 2-8, 10-26, 11-35, 14А, 28

Сержанта Медведева — 6

Софии Русовои (Костянтына Заслонова) — 1-15, 4-14, 16-22, 19-27, 24-36, 29-41

Фазанова (Алтайська) — 51-73, 58-68, 70, 70А (гараж), 72-82

пр. Металургив — 11

пр. Соборный — 216, 218, 218А

13 мая 09:00–17:00 в связи с плановым ремонтом электрооборудования также исчезнет электричество. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

Академична — 29А, 40

Анашкина — 18-38, 25А, 27-35

Антарктычна (Космична) — 1-13, 15/2, 15А, 17-21, 2-28, 30-50, 45-51, 50А

Балка Попивка — 187, 189

Белокопытова — 5

Борыса Гринченка — 68-84, 73-87

Валерия Лобановського — 25А

Володымыра Грыщенка (Волгоградська) — 9, 27, 29, 31

Володымыра Мономаха (Олександра Невського) — 66

Вроцлавська — 29-45, 42-86

Вузивська — 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Гданська (Сыбирська) — 1-9, 2-18, 13-19, 25

Геологична — 1, 5, 7, 8-12

Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83-99, 102-122, 103, 105-111, 87

Героив Крут (12 Квитня) — 63, 65, 69

Грыгоренка Петра — 25

Гуляйпильська (Брянська) — 2А, 6

Дунайська — 3, 3А, 8А

Электролизна — 15-31, 16, 26-30, 31А

Запоризька — 11, 11 (ввод №1), 11 (ввод №2), 15

Зачыняева — 75-77, 81-83

Ивана Огиенка (Гастелло) — 10-20, 11-19, 21А

Луганська — 7, 8-18, 9-15

Марганцева — 7-29, 10-30

Марко Вовчок — 1-41, 2-18, 25В

Мыколы Демочани (Мичурина) — 49-63, 52-66

Мыколы Кыценка (Щорса) — 49, 62, 64

Нечыпора Дейкуна (Чычерина) — 1-17, 4-18

Нижынська — 77, 79, 88-90

Радіо — 12, 14, 24, 26, 36, 38, 51, 53-61, 54, 58

Ракетна — 1А, 3, 13 (оп 24), 15, 20, 22, 24, 26/1, 27, 28-40, 31, 35А, 38А, 39, 41, 43, 44

Романтычна (Рязанська) — 6, 7, 14, 41, 67

Сковороды — 1-11, 2-36, 38, 40

Тараса Бульби — 1-13, 2-8, 14, 16-22, 22А

Чумацькый шлях (Котовського) — 1-19, 2-32

Шевченка — 120, 125-155, 142, 144, 146

Шкильна — 11, 13, 15

Юности — 3, 15, 17-29, 20, 22, 24, 24/1, 26, 31-45, 47, 49-57, 59А

Яворныцького — 2-4, 22/1, 22/2, 28А, 28Б

пров. Вовчый (Ржевського) — 2-8, 5-21

пров. Спасивськый — 19-35, 22.

