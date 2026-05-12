Українцям показали планові та додаткові графіки відключення світла у Запоріжжі, що будуть тривати 13 травня.

Графіки відключення світла триватимуть за десятками адре у Запоріжжі через планові роботи, що триватимуть 13 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 13 травня запроваджені у зв'язку з проведенням енергетиками планових та профілактичних робіт, які носять технічний характер.

13 травня з 09:00–17:00 години через терміновий ремонт електрообладнання вимикатимуть електрику за десятками адрес. Світло зникне на таких вулицях:

Анрі Жіффара (Адлерська) — 31-37, 32-46

Балкова — 47-57, 52-64

Баранова — 61-71, 62-72

Григорія Квітки-Основ`яненка (Петровського) — 256-280, 282-292, 294-304

Естонська — 49-61

Ігора Сікорського — 269-277, 279-289, 291, 293-307, 424-430, 432, 434-452

Конотопська (Тульська) — 1-7, 2-8, 9-15

Міжгірська (Стрєльнікова) — 4-12, 14-34, 17, 19, 21, 23-41

Новаторська — 1-9, 2-8, 10-26, 11-35, 14А, 28

Сержанта Медведєва — 6

Софії Русової (Костянтина Заслонова) — 1-15, 4-14, 16-22, 19-27, 24-36, 29-41

Фазанова (Алтайська) — 51-73, 58-68, 70, 70А (гараж), 72-82

пр. Металургів — 11

пр. Соборний — 216, 218, 218А

13 травня 09:00–17:00 години у зв'язку з плановим ремонтом електрообладнання також зникне електрика. Обмеження будуть діяти за такими адресами:

Академічна — 29А, 40

Анашкіна — 18-38, 25А, 27-35

Антарктична (Космічна) — 1-13, 15/2, 15А, 17-21, 2-28, 30-50, 45-51, 50А

Балка Попівка — 187, 189

Бєлокопитова — 5

Бориса Грінченка — 68-84, 73-87

Валерія Лобановського — 25А

Володимира Грищенка (Волгоградська) — 9, 27, 29, 31

Володимира Мономаха (Олександра Невського) — 66

Вроцлавська — 29-45, 42-86

Вузівська — 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Гданська (Сибірська) — 1-9, 2-18, 13-19, 25

Геологічна — 1, 5, 7, 8-12

Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83-99, 102-122, 103, 105-111, 87

Героїв Крут (12 Квітня) — 63, 65, 69

Григоренка Петра — 25

Гуляйпільська (Брянська) — 2А, 6

Дунайська — 3, 3А, 8А

Електролізна — 15-31, 16, 26-30, 31А

Запорізька — 11, 11 (ввод №1), 11 (ввод №2), 15

Зачиняєва — 75-77, 81-83

Івана Огієнка (Гастелло) — 10-20, 11-19, 21А

Луганська — 7, 8-18, 9-15

Марганцева — 7-29, 10-30

Марко Вовчок — 1-41, 2-18, 25В

Миколи Демочані (Мічуріна) — 49-63, 52-66

Миколи Киценка (Щорса) — 49, 62, 64

Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — 1-17, 4-18

Ніжинська — 77, 79, 88-90

Радіо — 12, 14, 24, 26, 36, 38, 51, 53-61, 54, 58

Ракетна — 1А, 3, 13 (оп 24), 15, 20, 22, 24, 26/1, 27, 28-40, 31, 35А, 38А, 39, 41, 43, 44

Романтична (Рязанська) — 6, 7, 14, 41, 67

Сковороди — 1-11, 2-36, 38, 40

Тараса Бульби — 1-13, 2-8, 14, 16-22, 22А

Чумацький шлях (Котовського) — 1-19, 2-32

Шевченка — 120, 125-155, 142, 144, 146

Шкільна — 11, 13, 15

Юності — 3, 15, 17-29, 20, 22, 24, 24/1, 26, 31-45, 47, 49-57, 59А

Яворницького — 2-4, 22/1, 22/2, 28А, 28Б

пров. Вовчий (Ржевського) — 2-8, 5-21

пров. Спасівський — 19-35, 22.

