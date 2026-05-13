Подорожание продуктов в Черниговской области особенно заметно для домохозяйств, регулярно покупающих социально важные товары.

Подорожание продуктов в Черниговской области набирает обороты: в мае заметно выросли расценки на колбасные изделия и бакалею, а отдельные позиции прибавили более сотни гривен всего за месяц, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Наибольший скачок зафиксировали в сегменте мясной продукции. Килограмм вареной колбасы «Глобино лекарственное» сейчас стоит в среднем 512,60 грн. Для сравнения, в апреле средний показатель составил 406,69 грн. Таким образом, прирост превысил 150 грн.

Аналитика торговых сетей свидетельствует, что еще в начале апреля товар продавался по 359 грн., однако уже после середины месяца цена резко поднялась. В мае показатели снова вернулись к уровню более 500 грн за килограмм.

В то же время, дорожает и базовая бакалея. Средняя стоимость гречихи поднялась до 81,80 грн за килограмм против 69,21 грн в апреле. Высокую отметку среди супермаркетов зафиксировали в Megamarket — 96,50 грн.

В Metro крупу продают за 75 грн., а в Novus — по 73,89 грн. Несмотря на разницу между сетями, общая тенденция остается одинаковой — постепенное возрастание в большинстве категорий ежедневного потребления.

Эксперты объясняют ситуацию увеличением затрат на логистику, энергоносители и сырье. Дополнительное влияние оказывают колебания снабжения и нагрузки на производственный сектор.

Подорожание продуктов в Черниговской области особенно заметно для домохозяйств, регулярно покупающих социально важные товары, ведь даже незначительное повышение в разных категориях постепенно формирует ощутимую нагрузку на семейный бюджет.

Специалисты рынка предполагают, что в ближайшие недели ценовая динамика может сохраниться, особенно в сегментах мясной продукции и круп.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные услуги и не только: как можно получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Черниговской области.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области: какие выплаты получат украинцы в мае 2026 года.

Как сообщала Politeka, Где платят до 55 тысяч гривен: работа для пенсионеров в Черниговской области.