Дефицит продуктов в Запорожье может возникнуть уже в ближайшее время из-за сокращения запасов картофеля и изменения баланса спроса и предложения на рынке, передает Politeka.

Сейчас ситуация выглядит стабильной: стоимость этого овоща существенно ниже, чем в прошлом. Урожай в прошлом сезоне реализуют в пределах 5–11 грн за килограмм, тогда как в 2025 году покупатели платили 13–23 грн. Причиной такого удешевления стали значительные объемы производства, а также более мелкий размер клубней, сформировавшийся из-за засушливой погоды летом.

В то же время, на прилавках уже появляется ранняя импортная продукция. Ее продают примерно по 90 грн за килограмм, однако интерес к такому товару остается низким из-за высокой стоимости и наличия более дешевой альтернативы.

Специалисты рынка предупреждают о возможных изменениях уже в краткосрочной перспективе. Из-за быстрого сокращения остатков урожая прошлого года формируется дефицит продуктов в Запорожье, что может привести к росту стоимости уже в ближайшие недели.

Отдельно эксперты оценивают ситуацию в других сегментах. На рынке мяса существенных изменений не ожидается: возможны лишь кратковременные колебания в пределах 2–3% в период майских праздников, что традиционно влияет на спрос.

Молочная продукция, напротив, может временно подорожать. По предварительным оценкам рост способен достичь около 5%, однако этот процесс не будет длительным. С началом сезона так называемого крупного молока предложение увеличится, что создаст предпосылки для постепенного снижения цен.

Таким образом, рынок продуктов питания входит в период кратковременной турбулентности, где ключевым фактором будет оставаться соотношение запасов и новых поставок.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: какие расценки теперь будут действовать.