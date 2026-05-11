Прогноз погоды на неделю с 12 по 18 мая в Харькове обещает быть достаточно изменчивым, ведь город ожидают как периоды ясного неба, так и сильные осадки с грозами, сообщает Politeka.

Согласно данным портала sinoptik.ua, в течение этого времени температурные показатели будут колебаться в пределах от +12 до +26 градусов.

12 мая жители города будут наблюдать сплошную облачность на протяжении всех суток. Ночное время принесет мелкий дождь, а температура воздуха будет около +14 градусов.

13 мая принесет облегчение в виде отсутствия осадков. Утром ожидается +20 градусов, а днем ​​солнце прогреет город до +24.

Прогноз погоды на неделю с 12 по 18 мая в Харькове указывает, что это будет один из самых благоприятных дней для прогулок.

14 мая на город обрушится непогода. Утренний сильный дождь изменит характер и перейдет в очень сильный дождь с грозами поближе к обеду.

Вероятность осадков в этот период составит 86 процентов. Температура воздуха днем ​​поднимется до +22 градусов, однако будет сопровождаться влажностью.

15 мая пройдет под пасмурным небом. Осадков синоптики не прогнозируют, однако солнце будет редко появляться из-за облаков. Температурный фон днем ​​остановится на отметке +21 градус.

17 мая снова заставит харьковчан достать зонтики. Несмотря на осадки, на улице будет тепло, днем ​​столбики термометров покажут +23 градуса.

18 мая станет самым теплым днем ​​данного периода. Максимальная температура воздуха достигнет отметки +26 градусов. Хотя облака будут закрывать небо в течение всего дня, дождей не ожидается.

Такой прогноз погоды на неделю с 12 по 18 мая в Харькове позволяет планировать отдых, однако следует учитывать высокую облачность и изменчивость атмосферных явлений.

