12 мая жители города будут наблюдать сплошную облачность на протяжении всех суток. Ночное время принесет мелкий дождь, а температура воздуха будет около +14 градусов.
13 мая принесет облегчение в виде отсутствия осадков. Утром ожидается +20 градусов, а днем солнце прогреет город до +24.
Прогноз погоды на неделю с 12 по 18 мая в Харькове указывает, что это будет один из самых благоприятных дней для прогулок.
14 мая на город обрушится непогода. Утренний сильный дождь изменит характер и перейдет в очень сильный дождь с грозами поближе к обеду.
Вероятность осадков в этот период составит 86 процентов. Температура воздуха днем поднимется до +22 градусов, однако будет сопровождаться влажностью.
15 мая пройдет под пасмурным небом. Осадков синоптики не прогнозируют, однако солнце будет редко появляться из-за облаков. Температурный фон днем остановится на отметке +21 градус.
17 мая снова заставит харьковчан достать зонтики. Несмотря на осадки, на улице будет тепло, днем столбики термометров покажут +23 градуса.
18 мая станет самым теплым днем данного периода. Максимальная температура воздуха достигнет отметки +26 градусов. Хотя облака будут закрывать небо в течение всего дня, дождей не ожидается.
Такой прогноз погоды на неделю с 12 по 18 мая в Харькове позволяет планировать отдых, однако следует учитывать высокую облачность и изменчивость атмосферных явлений.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какая проблема встала перед украинцами.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: что известно о доплате в 1500 гривен.
Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают готовые наборы.