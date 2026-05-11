Подорожание продуктов в Днепропетровской области наиболее заметно именно в сегменте бакалеи.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области зафиксировано в мае 2026 года по результатам мониторинга потребительского рынка, где изменения коснулись сразу нескольких базовых категорий питания, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

В сегменте маргарина «Щедро Сливочный особенный 72,5%» (250 г) средний уровень составляет 42,16 грн. В рознице показатели отличаются: Auchan – 43,00 грн, Megamarket – 48,50 грн, Novus – 34,99 грн. В сравнении с апрелем (42,70 грн) зафиксировано незначительное снижение, что свидетельствует о локальных ценовых колебаниях без стабильного тренда.

Молоко «Простонаше 1%» (900 мл) также демонстрирует постепенный рост. Текущая средняя стоимость - 63,15 грн, тогда как в апреле показатель составил 60,65 грн. В сетях: Megamarket – 65,00 грн, Metro – 61,30 грн. Динамика указывает на медленное, но стабильное повышение розничной стоимости.

Ситуация в сегменте крупа выглядит более волатильной. Гречка (1 кг) в среднем стоит 75,07 грн. В магазинах зафиксирован значительный разброс: Auchan – 54,90 грн, Metro – 75,00 грн, Novus – 73,89 грн, Megamarket – 96,50 грн. По сравнению с апрельским уровнем 69,21 грн, наблюдается существенный рост.

Отдельно стоит отметить, что подорожание продуктов в Днепропетровской области наиболее заметно именно в сегменте бакалеи, где гречка демонстрирует наибольший прирост стоимости всех проанализированных позиций.

Общая картина рынка свидетельствует о неравномерной ценовой динамике: часть товаров остается относительно стабильной, в то время как отдельные категории реагируют на изменения себестоимости и спроса гораздо резче.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: кто из жителей имеет право на эту поддержку.

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.