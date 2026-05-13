Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Чернігівській області та інша гуманітарна допомога стали критично важливими для мешканців регіону, повідомляє Politeka.

Ситуація в обласному центрі залишається напруженою через періодичні масовані нічні атаки.

Один з останніх ворожих ударів до людських втрат та масштабних руйнувань інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали навчальні заклади та медична установа.

Також постраждали приватні оселі та багатоквартирні будинки, де вибито вікна та пошкоджено покрівлі.

У таких умовах безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Чернігівській області стають частиною комплексного реагування на надзвичайну ситуацію.

Чернігівська обласна організація Українського Червоного Хреста оперативно долучилася до ліквідації наслідків та підтримки постраждалих.

Волонтери та фахівці організації працювали безпосередньо на місцях влучань, щоб забезпечити людей найнеобхіднішим для першочергового відновлення житла та підтримки життєдіяльності.

Організація наголошує, що допомога надається систематично, а безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Чернігівській області видаються разом із матеріалами для екстреного ремонту.

Для забезпечення побутових потреб мешканців, які втратили доступ до звичних умов проживання, видаються ковдри та спеціальні спальні набори.

Окрім цього, постраждалим надавали набори на випадок надзвичайних ситуацій, які містять базовий перелік речей для виживання. Саме в межах цієї підтримки формуються і продовольчі набори.

