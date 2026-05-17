Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області у 2026 році стосуються окремої вікової надбавки, яка може перевищувати тисячу гривень щомісяця за виконання визначених соціальних критеріїв, повідомляє Politeka.

Йдеться про виплату для громадян, яким виповнилося 80 років. Її розмір становить 1038 гривень і нараховується лише тим, хто відповідає одразу кільком умовам, визначеним Пенсійним фондом.

Передусім враховується соціальний статус: людина має проживати самостійно та не мати працездатних родичів, зобов’язаних забезпечувати утримання. При цьому місце перебування родини — в Україні чи за її межами — не впливає на рішення.

Додатковою вимогою є потреба у постійному догляді. Такий стан підтверджується через медичний огляд у сімейного лікаря з подальшим направленням на лікарсько-консультативну комісію, яка ухвалює остаточний висновок.

Надбавка розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році базовий показник становить 2595 гривень, що й формує суму виплати на рівні 1038 гривень.

Щоб оформити виплату, пенсіонеру необхідно подати заяву до Пенсійного фонду та додати паспорт, ідентифікаційний код і медичну довідку, яка підтверджує потребу у догляді.

У випадку відсутності такого підтвердження нарахування не здійснюється, навіть за умови досягнення вікового порогу.

Також варто зауважити, що у підсумку доплати для пенсіонерів в Запорізькій області такого типу залишаються адресною соціальною підтримкою, яка залежить не лише від віку, а й від стану здоров’я та життєвих обставин.

Джерело

