Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 18 по 24 мая вводятся через плановые и профилактические работы.

Графики отключения света продлятся в Черкасской области на неделю с 18 по 24 мая по десяткам адресов, сообщает Politeka.net.

«Черкасиобленерго» предупредили об отключении электроэнергии.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 18 по 24 мая вводятся через плановые и профилактические работы, которые будут проводить энергетики. Жителям региона следует быть готовыми к длительным ограничениям и держать павербанки наготове.

Так, 18.05.2026 года с 08:00 до 17:00 без электроэнергии временно останется село Водяне. Отключения коснутся улиц Нова Центральна, Ликарняна, Братив Бойко та Шкильна. Также ограничения будут касаться Водяного лицея.

19.05.2026 года в тот же временной промежуток - с 08:00 до 17:00 - плановые обесточения введут в селе Лебедын. Без света отчасти останется улица Небесной Сотни.

20.05.2026 работы будут продолжаться в городе Шпола. С 08:00 до 17:00 электроснабжение отсутствует на улицах Сонячна, Дарьивська и Прывокзальна.

21.05.2026 масштабные отключения ожидаются сразу в двух населенных пунктах. В селе Журавка с 08.00 до 17.00 без электроэнергии останется вся территория населенного пункта. В селе Васылькив в это время света не будет на улицах Прохорова, Набережная, Прудянская и Лысенко.

22.05.2026 графики отключения света продолжатся в Шполе и Лебедине. В Шполе с 08:00 до 16:00 обесточивание коснутся улиц Таранця, Перемогы та Васылькивська , а также района магазина «Сыта хата». В селе Лебедын в это же время ограничения будут действовать на части Центральной улицы, а также на улицах Мыру и Турция.

Кроме того, 22 мая с 08:00 до 12:00 в центральной части Шполы временно выключат электроэнергию на улице Соборной. Под отключение попадут помещения бывшего Дома культуры, Шполянская публичная библиотека, киноконцертный зал «Космос», КП «Коммунальнык», ряд магазинов, а также часть административных помещений налоговой службы и бывшей гостиницы «Шпола-Центр».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, подорожание проезда в Черкассах: цены теперь будут другими.

Также Politeka сообщала, ограничение движения транспорта в Черкассах: где долгое время закрыли проезд.

Как сообщала Politeka, Повышение пенсий в Черкасской области: детали перерасчета и новых доплат с апреля.