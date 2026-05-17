График отключения газа на неделю с 18 по 24 мая обнародован ряд городов Украины, где запланированы ремонтные вмешательства в сети, передает Politeka.net.

Плановые работы охватывают сразу несколько регионов и связаны с техническим обновлением распределительных систем. В разных общинах временно ограничат подачу ресурса в жилые дома.

В Полтаве 18 мая прекращение касается адресов на улице Юлиана Матвийчука, дома 133, 135 и 137. Местная администрация просит обеспечить доступ к внутренним коммуникациям и соблюдать правила безопасности для последующего возобновления поставок.

Отдельно для жителей доступна консультация через сервисную службу АО «Полтавагаз» по улице Олеся Гончара, 2 или по контактному номеру 50-14-07.

В Перечине в Закарпатье работы запланированы на 19 мая с 08:30 до 17:00. Ограничения коснутся улицы Ярослава Мудрого и переулка с аналогичным названием, в общей сложности более десятка потребителей.

При выполнении технических действий жителей просят перекрыть краны перед счетчиками. Дополнительно сказано, что долг за распределение ресурса может стать причиной неподключения после завершения работ.

В Подольске Одесской области ограничения продлятся дольше - с 14 по 20 мая. Без подачи останется дом №121 на улице Железнодорожников из-за планового обслуживания трубопроводной системы.

В этом контексте график отключения газа в неделю с 18 по 24 мая включает как кратковременные остановки, так и более длительные периоды технического вмешательства в зависимости от состояния сетей в каждом населенном пункте.

Возобновление поставок будет происходить после завершения всех регламентных процедур и проверок безопасности в присутствии собственников жилья.

