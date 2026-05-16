Подорожание проезда в Ивано-Франковской области пока не является окончательным решением.

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области обсуждается в Калуше, где городские власти планируют поднять тариф на перевозку в общественных автобусах сразу на 10 гривен, сообщает Politeka.

Соответствующий проект решения уже обнародован на сайте Калушского городского совета.

Согласно документу стоимость одной поездки в городском транспорте может вырасти до 25 гривен. Теперь жители города платят 15 гривен за пользование автобусами общего назначения.

Инициатором пересмотра тарифа стало коммунальное предприятие "Экоресурс". Именно оно обратилось в городской совет с просьбой пересмотреть действующие расценки по причине увеличения расходов на обслуживание перевозок.

В мэрии объясняют, что тарифы, утвердившиеся еще в 2025 году, уже не соответствуют реальным экономическим условиям. За это время существенно выросли расходы на горючее, техническое обслуживание автобусов, закупку запчастей и оплату труда водителей.

Чиновники отмечают, что перевозчики все чаще обращают внимание на сложность работы по старым условиям. Поэтому город вынужден рассматривать новые финансовые подходы для стабильного функционирования транспортной системы.

В то же время, подорожание проезда в Ивано-Франковской области пока не является окончательным решением. В настоящее время продолжается этап общественного обсуждения, в ходе которого жители Калуша могут высказать собственную позицию по поводу предложенных изменений.

Предложения и замечания будут приниматься с 12 мая по 15 июня. Представить обращение можно как в письменном виде, так и через электронные каналы связи в управление экономического развития Калушского городского совета.

В горсовете отмечают, что по завершении консультаций все полученные обращения должны быть проанализированы. Только после этого исполнительный комитет примет окончательное решение о новом тарифе в общественном транспорте города.

