Подорожание проезда в Харьковской области вступило в силу в Лозовской общине с 1 мая после пересмотра тарифов перевозчиками из-за увеличения расходов на горючее и обслуживание транспорта, сообщает Politeka.

По словам первого заместителя городского головы Лозовой Александра Жидкова, транспортные предприятия были вынуждены обновить расценки из-за роста цен на дизель, смазочные материалы, запчасти и оплату труда работников отрасли. Предыдущий тариф действовал еще с 2024 года и уже не покрывал фактические расходы маршрутной сети.

После перемен поездка в черте города стоит примерно 20 гривен. Маршрут в поселок Лимановка обходится пассажирам ориентировочно в 25 гривен. Для отдельных категорий жителей предусмотрели льготные условия. Пенсионеры по возрасту и люди с инвалидностью третьей группы платят 15 гривен, а дети от семи до четырнадцати лет — 10 гривен.

В общине также оставили 14 бесплатных рейсов для льготников. На обеспечение их работы в 2026 году из местного бюджета планируется направить около 5,7 миллиона гривен.

Кроме обновления тарифов, в транспортной системе готовят изменения графиков движения. В частности, власти планируют запустить дополнительный вечерний рейс в 21:10 для людей, возвращающихся последним поездом из Харькова. Сначала новый маршрут будет работать в тестовом режиме в течение двух недель.

Местная администрация отмечает, что подорожание проезда в Харьковской области сопровождается также пересмотром логистики перевозок. В обществе стараются сохранить баланс между стабильной работой транспорта и доступностью услуг для жителей.

Источник

