Подорожчання проїзду в Харківській області набуло чинності у Лозівській громаді з 1 травня після перегляду тарифів перевізниками через збільшення витрат на пальне та обслуговування транспорту, повідомляє Politeka.

За словами першого заступника міського голови Лозової Олександра Жидкова, транспортні підприємства були змушені оновити розцінки через зростання цін на дизель, мастильні матеріали, запчастини та оплату праці працівників галузі. Попередній тариф діяв ще з 2024 року й уже не покривав фактичних витрат маршрутної мережі.

Після змін поїздка в межах міста коштує приблизно 20 гривень. Маршрут до селища Лиманівка обходиться пасажирам орієнтовно у 25 гривень. Для окремих категорій мешканців передбачили пільгові умови. Пенсіонери за віком та люди з інвалідністю третьої групи сплачують 15 гривень, а діти віком від семи до чотирнадцяти років — 10 гривень.

У громаді також залишили 14 безкоштовних рейсів для пільговиків. На забезпечення їхньої роботи у 2026 році з місцевого бюджету планують спрямувати близько 5,7 мільйона гривень.

Окрім оновлення тарифів, у транспортній системі готують зміни графіків руху. Зокрема, влада планує запустити додатковий вечірній рейс о 21:10 для людей, які повертаються останнім потягом із Харкова. Спочатку новий маршрут працюватиме у тестовому режимі протягом двох тижнів.

Місцева адміністрація наголошує, що подорожчання проїзду в Харківській області супроводжується також переглядом логістики перевезень. У громаді намагаються зберегти баланс між стабільною роботою транспорту та доступністю послуг для мешканців.

