Новый график движения транспорта во Львове будет введен с 19 мая из-за начала масштабного ремонта улицы Героев УПА, которая является одной из ключевых магистралей города, сообщает Politeka.

Работы стартуют во вторник и охватят участок протяженностью 1,4 км. Дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому предусмотрена полная замена инфраструктуры: демонтаж старого асфальта, обновление бордюров, поднятие люков до уровня полотна и укладка нового слоя покрытия. Исполнителем определена компания «Онур», работы будут выполняться с отсрочкой оплаты.

В городском совете отмечают, что улицу не ремонтировали с начала 1990-х годов. Из-за высокого трафика и значительной нагрузки ее включили в перечень приоритетных объектов на этот год. Ремонт разделили на три этапа, чтобы снизить влияние на бизнес и транспортные потоки.

Первый участок — от улицы Бандеры до Васильковской — планируют перекрывать на период до четырех недель. Вторая и третья очереди охватят отрезки до Кульпарковской.

На время работ движение по улице будет полностью остановлено для частного и общественного транспорта. В этой связи меняется маршрут движения ряда городских рейсов.

Троллейбус №22 будет курсировать через площадь Святого Юра, улицу Шептицких, площадь Кропивницкого, Городоцкую и Кульпарковскую с последующим движением по привычному направлению. Аналогично изменится схема для троллейбуса №30.

Автобус №7 будет временно курсировать через Городоцкую и Кульпарковскую, а маршрут №33 будет пролегать через площадь Святого Юра, улицу Бандеры и другие центральные транспортные узлы с выходом на основные магистрали.

В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры отмечают, что объездные маршруты будут действовать в течение всего периода реконструкции. Для частного транспорта предусмотрены альтернативные пути через Городоцкую или Киевскую-Русовых.

После завершения работ город планирует рассмотреть возможность внедрения отдельных полос для общественного транспорта, что должно улучшить пропускную способность участка.

В итоге, новый график движения транспорта во Львове станет временным решением на период ремонта, но с перспективой долгосрочных изменений в городской транспортной системе.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда во Львове: какие именно изменения произошли.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львовской области: о чем предупреждают украинцев