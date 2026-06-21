В рамках инициативы пенсионеры в Запорожской области могут получить не только пособие, но и гуманитарные наборы.

В Запорожской области действует ряд гуманитарных программ, в рамках которых пенсионеры и другие уязвимые категории могут получить денежную и натуральную помощь, пишет Politeka.net.

Однако украинцы должны отвечать определенным критериям, о чем идет речь в сообщении Angels of Salvation.

Стартовал новый масштабный гуманитарный проект под названием «Консорциум LINK», направленный на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, пострадавших в результате войны.

В частности, денежная помощь в Запорожской области доступна для пенсионеров от 60 лет, лиц с инвалидностью, многодетных семей с тремя и более несовершеннолетними детьми, одиноких родителей или опекунов, внутренне перемещенных лиц, а также домохозяйств, жилье которых было повреждено или разрушено в результате боевых.

В рамках инициативы жители Запорожского района могут получить гуманитарные наборы, в частности базовые гигиенические пакеты и специализированную поддержку для маломобильных групп населения.

Параллельно реализуются и программы поддержки.

Предусмотрены выплаты многоцелевой денежной помощи для пострадавших от обстрелов, жителей прифронтовых общин, а также граждан, недавно эвакуированных и нуждающихся в первоочередной финансовой стабилизации.

Отдельно для жителей Запорожской и Днепропетровской областей действует еще одна программа помощи, реализуемая общественной организацией Fight For Right (FFR) совместно с Fund for Local Development (FLD) и Première Urgence Internationale (PUI).

Поддержка внутри этой инициативы предоставляется людям с инвалидностью, внутренне перемещенным лицам с подтвержденным статусом, а также домохозяйствам, чье жилье было повреждено или уничтожено из-за боевых действий при наличии соответствующих документов. Для участия в программе необходимо заполнить специальную анкету и пройти проверку данных.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Появилась жизненно важная гуманитарная помощь: какую поддержку обещают пенсионерам в Запорожской области.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где и как искать дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где оказывают поддержку.