В Запорожской области действует ряд гуманитарных программ, в рамках которых пенсионеры и другие уязвимые категории могут получить денежную и натуральную помощь, пишет Politeka.net.
Однако украинцы должны отвечать определенным критериям, о чем идет речь в сообщении Angels of Salvation.
Стартовал новый масштабный гуманитарный проект под названием «Консорциум LINK», направленный на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, пострадавших в результате войны.
В частности, денежная помощь в Запорожской области доступна для пенсионеров от 60 лет, лиц с инвалидностью, многодетных семей с тремя и более несовершеннолетними детьми, одиноких родителей или опекунов, внутренне перемещенных лиц, а также домохозяйств, жилье которых было повреждено или разрушено в результате боевых.
В рамках инициативы жители Запорожского района могут получить гуманитарные наборы, в частности базовые гигиенические пакеты и специализированную поддержку для маломобильных групп населения.
Параллельно реализуются и программы поддержки.
Предусмотрены выплаты многоцелевой денежной помощи для пострадавших от обстрелов, жителей прифронтовых общин, а также граждан, недавно эвакуированных и нуждающихся в первоочередной финансовой стабилизации.
Отдельно для жителей Запорожской и Днепропетровской областей действует еще одна программа помощи, реализуемая общественной организацией Fight For Right (FFR) совместно с Fund for Local Development (FLD) и Première Urgence Internationale (PUI).
Поддержка внутри этой инициативы предоставляется людям с инвалидностью, внутренне перемещенным лицам с подтвержденным статусом, а также домохозяйствам, чье жилье было повреждено или уничтожено из-за боевых действий при наличии соответствующих документов. Для участия в программе необходимо заполнить специальную анкету и пройти проверку данных.
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