Бесплатное жилье для ВПЛ в Черниговской области также предлагают в разных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Черниговской области остается доступным благодаря новым частным предложениям, позволяющим переселенцам найти временное убежище без арендной платы, пишет Politeka.net.

Один из вариантов предлагается в Нежинском районе. Одинокой женщине в возрасте 50-60 лет готовы предоставить комнату в деревенском доме на любой срок. Помещение снабжено водой, санузел расположен на улице. От будущей жительницы ожидают долевой помощи 86-летней хозяйке: приготовление пищи, поддержание чистоты и бытовую поддержку. За отдельные обязанности предусмотрена дополнительная плата.

Еще одно предложение доступно в селе Ушня Минского района. Владелица приглашает женщину, готовую жить в сельской местности и помогать с повседневными делами. Для проживания подготовили комнату с мебелью, бытовой техникой, посудой и постелью. Также можно пользоваться летней кухней, гаражом, хозяйственными постройками, землей и садом. Хозяйка отмечает, что за поддержку готова даже вознаграждать финансово.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Черниговской области также предлагают в селе Евминка. Там можно поселиться в трехэтажном доме, оплачивая только коммунальные счета. Дом рассчитан на четырех человек и подойдет как семьям с детьми, так и супругам или женщинам. В доме есть вода, отопление, спальные места и все, что необходимо для комфортного пребывания.

Перед желающим переездом советуют связаться с владельцами, уточнить условия проживания, продолжительность пребывания и возможные требования. Из-за постоянного обновления объявлений отдельные варианты быстро становятся недоступными, поэтому с обращением лучше не медлить.

Источник: Допомагай

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