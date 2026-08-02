Подорожание проезда в Хмельницком не сделало город лидером по стоимости транспортных услуг.

Подорожание проезда в Хмельницком официально вступило в силу с 20 июля после утверждения городскими властями новых тарифов на перевозку пассажиров, пишет Politeka.net.

Теперь общественный транспорт работает по обновленным расценкам.

Информацию об этом предоставляет Хмельницкий городской совет .

Соответствующее решение было принято после анализа экономической ситуации в сфере перевозок. В городском совете объяснили, что предыдущие тарифы долгое время оставались неизменными, однако дальнейший рост расходов сделал их пересмотр необходимым.

Согласно новым расценкам, поездка на автобусе или маршрутном такси стоит 20 гривен. Для пользователей троллейбусов установлен отдельный тариф – 14 гривен.

В городской администрации отмечают, что основными причинами перемен стали повышение стоимости горючего, электроэнергии, запасных частей, технического обслуживания и ремонта транспорта. Именно эти факторы оказали существенное влияние на себестоимость перевозок.

Подорожание проезда в Хмельницком не сделало город лидером по стоимости транспортных услуг среди областных центров. Во многих других регионах страны пассажиры уже платят за автобусные маршруты от 22 до 25 гривен, а цены на пользование электротранспортом в некоторых городах еще выше.

Заместитель городского головы Николай Ваврищук сообщил, что местные власти пытались максимально долго сохранять предварительный уровень оплаты. Однако увеличение производственных затрат заставило принять решение о пересмотре тарифов.

Обновленные цены уже действуют на всех городских маршрутах. Ожидается, что дополнительные поступления позволят поддерживать подвижной состав в надлежащем техническом состоянии, своевременно выполнять ремонты и обеспечивать стабильную работу перевозчиков.

Жителям рекомендуют учитывать новые тарифы при планировании ежедневных поездок, а за дальнейшими изменениями следить через официальные информационные ресурсы городского совета.

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