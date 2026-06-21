У межах ініціативи пенсіонери в Запорізькій області можуть отримати не тільки грошову допомогу, а й гуманітарні набори.

У Запорізькій області діє низка гуманітарних програм, у межах яких пенсіонери та інші вразливі категорії можуть отримати грошову та натуральну допомогу, пише Politeka.net.

Однак українці повинні відповідати певним критеріям, про що йдеться у дописі Angels of Salvation.

Стартував новий масштабний гуманітарний проєкт під назвою «Консорціум LINK», спрямований на підтримку найбільш вразливих категорій населення, які постраждали внаслідок війни.

Зокрема, грошова допомога у Запорізькій області доступна для пенсіонерів віком від 60 років, осіб з інвалідністю, багатодітних родин із трьома і більше неповнолітніми дітьми, одиноких батьків або опікунів, внутрішньо переміщених осіб, а також домогосподарств, житло яких було пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій.

У межах ініціативи мешканці Запорізького району також можуть отримати гуманітарні набори, зокрема базові гігієнічні пакунки та спеціалізовану підтримку для маломобільних груп населення.

Паралельно реалізуються й фінансові програми підтримки.

Передбачено виплати багатоцільової грошової допомоги для постраждалих від обстрілів, мешканців прифронтових громад, а також громадян, які нещодавно були евакуйовані та потребують першочергової фінансової стабілізації.

Окремо для жителів Запорізької та Дніпропетровської областей діє ще одна програма допомоги, яку реалізують громадська організація Fight For Right (FFR) спільно з Fund for Local Development (FLD) та Première Urgence Internationale (PUI).

Підтримка в межах цієї ініціативи надається людям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам із підтвердженим статусом, а також домогосподарствам, чиє житло було пошкоджене або знищене через бойові дії за наявності відповідних документів. Для участі у програмі необхідно заповнити спеціальну анкету та пройти перевірку даних.

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