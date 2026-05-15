Подорожчання проїзду в Запоріжжі обговорили під час офіційного брифінгу в обласній державній адміністрації, де підняли питання економічної обґрунтованості діючих тарифів, повідомляє Politeka.

Ситуація з вартістю енергоресурсів змушує перевізників переглядати свої витрати на обслуговування маршрутів.

Наразі приватні компанії, що працюють у місті, готують звернення про подорожчання проїзду в Запоріжжі до профільних структур.

Очільник області Іван Федоров зазначив, що перевізники вже мають достатньо підстав для того, щоб вимагати перегляду вартості послуг.

Головним чинником, що провокує подорожчання проїзду в Запоріжжі, є зростання цін на пальне, яке відбулося протягом останнього періоду.

Це впливає на рентабельність роботи автопідприємств та їхню здатність випускати достатню кількість машин на лінію.

Важливо розуміти, що остаточне рішення щодо нових цифр у квитках перебуває у межах повноважень місцевої влади. Саме профільні департаменти міської ради мають провести розрахунки та встановити граничну вартість однієї поїздки.

Очікується, що підняття тарифів стосуватиметься не лише приватних маршруток, а й комунального сектору, який також відчуває фінансове навантаження.

Раніше зміни в тарифній політиці вже відбулися в інших сегментах ринку. На початку березня 2026 року в регіоні зросла вартість послуг таксі та квитків на міжміські рейси.

Наразі точна сума нового тарифу для міських маршрутів не називається, проте питання буде розглянуте на засіданнях виконавчого комітету вже найближчим часом.

