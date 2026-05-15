Графики отключения света охватят отдельные населенные пункты в Черниговской области из-за запланированных работ на 16 мая, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредило несколько территориальных общин со ссылкой на «Черниговоблэнерго».

Следует заранее проверить актуальные расписания обесточений и быть готовыми к длительным обесточениям.

Временные отключения связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях. Энергетики отмечают, что такие меры необходимы для повышения надежности электроснабжения, предотвращения аварийных ситуаций и стабильной работы энергосистемы.

16.05.2026 с 09:00 до 18:10 часов из-за выполнения ремонтных работ на оборудовании подстанции будут продолжаться дополнительные обесточивания. Они касаются города Остер по адресам:

Мономаха — 76

Рыльського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 38А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 54

16.05.2026 с 09:00 до 18:00 часов также будут выключать электричество в городе Остер. Ограничения охватят только следующие улицы:

Лисового — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 22, 24

Мономаха — 3, 5, 7, 9, 11, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120А, 124, 124А, 126, 126А

Свободы — 21, 21А, 23, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Старогородська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61.

