Подорожание продуктов в Полтавской области фиксируется в нескольких ключевых категориях ежедневного потребления, где майская динамика 2026 показывает изменения стоимости как в хлебобулочном сегменте, так и в мясных товарах и базовых жирах, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

В группе молочно-жировой продукции маргарин «Олком Сливочный 72,5%» 200 г удерживает среднюю цену 44,20 грн. В торговых сетях показатели колеблются между 42,90 у Auchan и 45,49 у Novus. По сравнению с апрельским средним уровнем 39,83 грн, зафиксирован рост на 3,50 грн. Динамика в течение месяца проходила из-за постепенных колебаний с последующим выходом на стабилизацию около 44 грн.

В хлебобулочном сегменте хлеб пшеничный "Царь Хлеб нарезка" 600 г в Metro стоит 55,12 грн. Это на 5,62 грн больше, чем средний показатель предыдущего месяца, который составил 50,71 грн. В течение периода цена менялась постепенно: от уровня около 49,50 грн. в середине апреля до коррекции выше 52 грн., а затем закрепление на новом уровне.

Мясной сектор показывает более выраженные колебания. Говядина «гуляш» 1 кг в среднем оценивается в 430,96 грн. В сетях Metro, Novus и Megamarket показатели существенно разнятся — от 323,89 грн до 490,00 грн в зависимости от точки продаж. По сравнению с апрельским средним уровнем 422,25 грн. зафиксировано повышение на 6,67 грн., при этом внутренняя динамика месяца оставалась стабильной на уровне 430,96 грн. после начальных колебаний.

В целом, подорожание продуктов в Полтавской области отражает неравномерное движение цен в разных сегментах: от умеренного роста в хлебе и маргарине до более вариативных изменений в мясной продукции, что формирует общую тенденцию постепенного увеличения затрат на базовую продуктовую корзину.

