Ограничение движения транспорта в Виннице вводится на улице Магистратской в ​​период с 18 по 22 мая из-за проведения ремонтных работ на водопроводной инфраструктуре, передает Politeka.

Об этом сообщает городской совет.

Речь идет о реконструкции смотрового колодца на проезжей части перед перекрестком с улицей Леси Украинки по направлению к ней. Полное перекрытие не предусмотрено — движение организуют в реверсном режиме одной полосой в сторону площади Героев Майдана, что позволит сохранить проезд, в частности, для спецтранспорта.

В пределах ограничения движения транспорта в Виннице на участке установят временные дорожные знаки и регулирующие средства. За безопасность движения будет отвечать коммунальное предприятие «СМЕД ОДР».

Водителей и пешеходов просят учитывать изменения и быть внимательными при передвижении по этой части города, где работы будут продолжаться до истечения определенного срока.

После завершения ремонтных работ движение на Магистратской возобновят в обычном режиме.

Кроме того, в Винницкой области сообщали о новом графике движения поездов.

Временные изменения коснутся нескольких пригородных маршрутов, проходящих через станцию ​​Казатин.

Пассажирам советуют заранее проверять обновленное расписание, поскольку корректировки касаются времени отправления и прибытия отдельных пассажирских составов.

Причиной смен является проведение ремонтных работ на отдельных участках путей. В компании отмечают, что новый график движения поездов в Винницкой области будет действовать на время.

После завершения работ курсирование важных экспрессов постепенно вернется в привычный режим.

