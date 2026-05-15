Графики отключения света будут продолжаться в Кировоградской области из-за работ, проводимых энергетикой в ​​субботу, 16 мая, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Графики отключения света в Кировоградской области 16 мая носят плановый характер. Ограничения вводятся из-за планового ремонта электрооборудования. Следует ознакомиться с информацией и подготовиться к возможным перебоям в снабжении электроэнергией в отдельных населенных пунктах.

16.05.2026 года с 09:00 до 17:00 вводятся дополнительные графики отключения света. Они будут продолжаться в населенном пункте Павлогиркивка, но только на следующих улицах:

Мазенка — 1-2, 5, 16-17, 19, 22, 25

Мыру — 2, 4-14, 16-17, 19

Центральна — 23-26, 28, 30, 35-37, 40-45

16.05.2026 года с 09:00 до 17:00 будут выключать электричество в селе Пидлисне. В этот период будет продолжаться плановый ремонт. Однако длительные ограничения в субботу охватят только отдельные адреса:

Авдиевського — 2-3, 6-7, 9-23, 25, 26а, 27, 28А, 29-32, 34-35, 37А, 38, 40-42, 44, 47, 53-56, 57А, 58-60, 62-63, 66-69, 71-73, 75-79, 81, 83, 87, 89, 101, 105, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127

Б. Хмельныцького — 17, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Выноградна — 41, 45, 47-51, 53-57, 61-63, 66, 68, 72

Ивана Франка — 1-7, 9-20, 22-27, 29-30

Леси Украинкы — 69, 94, 96, 98, 100, 102

Лисна — 13, 17

Садова — 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28

Садовый пров. — 1-4, 6-10, 11А, 12, 16, 18, 20, 22-24, 27-28, 32

Сонячна — 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20-22

Степова — 1, 7-8, 10, 10А, 12-17, 19-21, 23

Фонтанна — 1-2

Шкильна — 4-5, 9, 11-15.

