Денежная помощь для пенсионеров в Одессе поступают на те же банковские счета, куда обычно зачисляются пенсии.

Денежная помощь в Одессе будет начислена в мае не только пенсионерам, но и другим уязвимым категориям населения, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области Елена Корчака.

В апреле часть украинцев уже получила единовременную государственную поддержку в размере 1 500 гривен, тогда как остальные начисления будут произведены в мае. Речь идет прежде всего о новых получателях помощи, а также о гражданах, которым по техническим или процедурным причинам средства не были перечислены в пределах апрельских выплат.

Как сообщила Елена Корчака, все причитающиеся начисления планируется завершить до 25 мая. По ее словам, финансовая помощь предусмотрена для тех граждан, которым пенсия или социальная выплата была назначена по состоянию на 1 апреля 2026 года, а также для лиц, чьи деньги не были своевременно обработаны в предыдущем месяце.

Начисление производится в автоматическом режиме без дополнительных заявлений. Средства поступают на те же банковские счета, куда обычно зачисляются пенсии или социальные выплаты. Для получателей, пользующихся услугами Укрпочты, выплата производится вместе с очередной пенсией через почтовые отделения.

Право на единовременную денежную помощь в Одессе имеют граждане из наиболее уязвимых категорий населения, в частности люди пожилого возраста (пенсионеры), лица с инвалидностью, малообеспеченные семьи, внутренне перемещенные лица, многодетные семьи и одинокие родители, а также получатели базовых социальных выплат.

В то же время подчеркивается, что даже в случае принадлежности к нескольким категориям сумма финансовой поддержки остается фиксированной — 1500 гривен на одного человека.

