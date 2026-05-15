Следует учесть плановые графики отключения света в Полтавской области на 16 мая при планировании своего дня.

Графики отключения света будут продолжаться в Полтавской области из-за плановых работ, запланированных на 16 мая, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила Омельницкая община.

Графики отключения света в Полтавской области 16 мая охватят отдельные населенные пункты. Причина ограничений – плановые и ремонтные работы, которые будут проводить в электросетях в субботу.

С 08:00 до 20:00 не будет электричества в селе Варакуты, однако ограничения охватят только отдельные улицы:

Автозаводська: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30

Нова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32

С 8 до 20 часов электричество исчезнет в селе Демыдивка. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

Весела: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14

Украинськои Перемогы: 29

С 08:00 до 20:00 вводят дополнительные графики отключения света, которые продлятся в селе Радочыны. Ограничения коснутся улиц:

пров. Вильный: 1, 2, 3, 4

Кременчуцька: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24, б/н

Молодижна: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Набережна: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова: 2, 3, 5, 6, 10

Степова: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червонои Калыны: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27

С 8 до 20 часов обесточат часть села Гунькы. Ограничения будут продолжаться в домах по следующим адресам:

Кошова: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лисова: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова: 7

Заозерна: 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговый: 1, 2, 3, 5, 7

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька: 2, 4, 13

Козача: 1, 3, 7, 9, 10, 11

Камяна: 2, 8

пров. Камянськый: 1, 6.

