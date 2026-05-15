В городе из-за перекрытия отдельных участков введен новый график движения транспорта в Луцке, затрагивающий автобусные и троллейбусные направления, передает Politeka.

Об этом сообщает представитель Гражданского Движения «Сознательные» Алла Надточий.

Изменения действуют 14 мая и связаны с ограничением проезда по проспекту Василия Моисея. В этот период автобусные рейсы перенаправлены по улице Шопена в обоих направлениях, что позволяет сохранить сообщение между ключевыми районами.

Маршруты № 26 и 26А двигаются через улицу Генерала Шухевича и проспект Президента Грушевского. Для троллейбусной сети также внесены корректировки: линии № 1, 2, 5 курсируют по проспекту Возрождения без изменений направления движения.

Отдельно маршрут №12 ограничен конечной остановкой возле Драмтеатра. В то же время рейсы № 15 и 15А временно не выполняются по организационным обстоятельствам на участках следования.

Сохранена работа направлений № 3, 4 и 4А - они продолжают перевозку по привычной схеме без дополнительных корректировок.

Городские службы отмечают, что новый график движения транспорта в Луцке введен временно, и после возобновления проезда на перекрытом участке движение вернется к стандартной схеме.

Кроме того, на Волыни поднялись цены на коммунальные услуги.

По обновленным расчетам один кубометр воды стоит 30,97 гривны, канализационная услуга — 20,99 гривны. Средний ежемесячный платеж на одного потребителя с учетом НДС теперь составляет 280,58 грн, что на 21% превышает предыдущий уровень.

Специалисты подчеркивают, что новые тарифы обеспечивают стабильную работу систем, непрерывную поставку воды и нормальное функционирование канализационных сетей.

