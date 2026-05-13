Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области помогает семьям стабильнее планировать расходы и обеспечивать детей во время переселения.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области продолжает предоставляться переселенцам, а часть получателей в 2026 году может рассчитывать на дополнительные выплаты, сообщает Politeka.net.

Ежемесячные государственные выплаты для внутренне перемещенных лиц остаются по-прежнему. Взрослые получают 2 тысячи гривен, а дети и люди с инвалидностью по 3 тысячи в месяц.

Помимо базовой помощи переселенцы могут претендовать на единовременную выплату. Она предоставляется тем, кто в течение определенного периода официально работал или зарегистрирован как ФЛП и продолжал получать государственную поддержку.

Право на разовую денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области имеют лица, одновременно:

получали государственную помощь на жительство;

непрерывно работали или были зарегистрированы как ФЛП не менее шести месяцев;

могут подтвердить трудоустройство или уплату налогов документально.

Выплата начисляется в следующем месяце по истечении шестимесячного периода. Ее размер составляет 2 000 гривен, а для лиц с инвалидностью – 3 000 гривен.

Для подтверждения права на помощь переселенцам необходимо предоставить:

данные об уплате страховых взносов из реестра застрахованных лиц;

справку с места работы об уплате единого социального взноса или единого налога;

копию налоговой декларации ФЛП, принятой налоговой службой.

Документы подаются лично в органы Пенсионного фонда Украины. В случае отказа переселенцы могут обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека или воспользоваться системой бесплатной правовой помощи.

Источник: fakty.ua

