Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области продолжает предоставляться переселенцам, а часть получателей в 2026 году может рассчитывать на дополнительные выплаты, сообщает Politeka.net.
Ежемесячные государственные выплаты для внутренне перемещенных лиц остаются по-прежнему. Взрослые получают 2 тысячи гривен, а дети и люди с инвалидностью по 3 тысячи в месяц.
Помимо базовой помощи переселенцы могут претендовать на единовременную выплату. Она предоставляется тем, кто в течение определенного периода официально работал или зарегистрирован как ФЛП и продолжал получать государственную поддержку.
Право на разовую денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области имеют лица, одновременно:
- получали государственную помощь на жительство;
- непрерывно работали или были зарегистрированы как ФЛП не менее шести месяцев;
- могут подтвердить трудоустройство или уплату налогов документально.
Выплата начисляется в следующем месяце по истечении шестимесячного периода. Ее размер составляет 2 000 гривен, а для лиц с инвалидностью – 3 000 гривен.
Для подтверждения права на помощь переселенцам необходимо предоставить:
- данные об уплате страховых взносов из реестра застрахованных лиц;
- справку с места работы об уплате единого социального взноса или единого налога;
- копию налоговой декларации ФЛП, принятой налоговой службой.
Документы подаются лично в органы Пенсионного фонда Украины. В случае отказа переселенцы могут обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека или воспользоваться системой бесплатной правовой помощи.
Дополнительно, денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области помогает семьям стабильнее планировать расходы и обеспечивать детей во время переселения.
Источник: fakty.ua
