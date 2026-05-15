Подорожание проезда во Львове формирует общественную дискуссию вокруг баланса между экономическими издержками перевозчиков и доступностью городского транспорта для пассажиров.

Подорожание проезда во Львове обсуждается в городских структурах как возможное обновление тарифной сетки общественного транспорта на фоне роста расходов перевозчиков, сообщает Politeka.

В городском совете предлагают "умеренную корректировку" стоимости билетов. Среди озвученных вариантов — увеличение цен в разных форматах оплаты: для студентов с картой «Леокарт» — 11,5 грн вместо 8,5; при расчете транспортной картой - 23 грн вместо 17; банковской картой - 26 грн вместо 20; наличный расчет может составить 30 грн против действующих 25.

Параллельно в городе состоялось общественное обсуждение, которое транслировалось в медийном формате. Жителей спрашивали об отношении к возможным изменениям. Ответы выявили разные оценки ситуации: часть опрошенных назвала предложенные суммы слишком высокими, учитывая уровень доходов и ежедневные расходы, а остальные считают корректировку оправданной из-за удорожания горючего и обновления подвижного состава.

Во время разговоров с горожанами звучали критические оценки. Одна из жительниц отметила, что уровень в 30 гривен чрезмерен для семейного бюджета, особенно в условиях общего роста цен. Другой львовянин добавил, что регулярные поездки станут существенными финансовыми нагрузками для многих пассажиров.

В то же время, есть и другая позиция. Часть комментаторов отмечает, что стоимость должна соответствовать качеству сервиса и расходам перевозчиков, особенно, если обновляется транспорт и меняется структура обслуживания маршрутов.

Отдельно отмечается, что последний раз тарифную политику пересматривали в июне 2025 года. Тогда стоимость горючего для перевозчиков составила около 45 гривен за литр, сейчас же превышает 90, что стало одним из ключевых факторов новых расчетов.

