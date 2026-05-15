Подорожание овощей в Харьковской области фиксируется в нескольких базовых позициях потребительской корзины, где за последний месяц наблюдалась разная интенсивность ценовых изменений в зависимости от продукта и торговых сетей, сообщает Politeka.

Информацию об этом украинцам, проживающим в этом регионе, предоставляет сайт Минфина .

Наиболее ощутимую динамику показала белокочанная капуста. Текущая средняя стоимость составляет 25,45 грн за килограмм, в то время как месяц назад она была значительно ниже. В рознице разница также заметна: в Megamarket товар продается за 31,00 грн., тогда как в Metro — за 19,90 грн. Такой разрыв свидетельствует о существенных колебаниях между поставщиками и точками продаж.

Чеснок содержит более стабильную, но все же растущую траекторию. Средняя стоимость составляет 152,50 грн/кг. В магазинах показатели варьируются: 136,00 грн у Auchan, 149,00 грн у Novus и 172,50 грн у Megamarket. При этом апрельские значения были несколько ниже, что подтверждает постепенную корректировку рынка.

Морковь демонстрирует резкую смену среди рассматриваемых позиций. Средний уровень достигает 36,63 грн/кг, тогда как раньше он был существенно ниже. В торговых сетях разница также ощутима: 29,90 грн в Auchan, 35,00 грн в Metro и 45,00 грн в Megamarket. Такая амплитуда цен указывает на нестабильность поставок и сезонные факторы.

В результате подорожание овощей в Харьковской области охватывает сразу несколько ключевых позиций, однако темпы роста остаются неравномерными — от постепенного повышения до резких скачков в зависимости от продукта и торговой сети.

