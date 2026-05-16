Дефицит продуктов в Днепропетровской области может усугубиться из-за нехватки меда на украинском рынке, сообщает Politeka.

В отрасли уже фиксируют временное сокращение запасов, влияющее не только на внутренний спрос, но и на объемы экспорта. По словам генерального директора компании Beehive Семена Гагарина, ситуация может привести к падению поставок за границу на 10–20%.

Наибольшее изменение ощущает рынок Европейского Союза, куда традиционно направляется подавляющая часть украинского меда. Экспортеры отмечают, что иностранные партнеры все чаще переориентируются на продукцию из Китая, Индии и Аргентины из-за нехватки украинских объемов.

В 2025 году экспорт составил около 50 тысяч тонн, в то время как в 2026-м показатель может снизиться до 40-45 тысяч тонн. В то же время, участники рынка ожидают постепенную стабилизацию уже в конце лета после поступления нового урожая.

Специалисты прогнозируют, что в этом году украинские пчеловоды смогут собрать от 60 до 80 тысяч тонн меда. Окончательные показатели будут зависеть от погодных условий, поскольку отрасль остается очень чувствительной к климатическим изменениям.

Эксперты объясняют, что хороший сезон позволит умерить цены и поддержать стабильный спрос. Если урожай окажется слабым, стоимость продукции может возрасти, а продажи — сократиться.

Аналитики отмечают, что Дефицит продуктов в Днепропетровской области отражает общую ситуацию на продовольственном рынке, где погодные факторы и экспортный спрос все больше влияют на доступность товаров.

Представители отрасли надеются, что новый сезон поможет возобновить поставки и избежать потери ключевых международных рынков.

