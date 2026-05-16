Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може посилитися через нестачу меду на українському ринку, повідомляє Politeka.

У галузі вже фіксують тимчасове скорочення запасів, яке впливає не лише на внутрішній попит, а й на обсяги експорту. За словами генерального директора компанії Beehive Семена Гагаріна, ситуація може призвести до падіння поставок за кордон на 10–20%.

Найбільше зміни відчуває ринок Європейського Союзу, куди традиційно спрямовується переважна частина українського меду. Експортери зазначають, що іноземні партнери дедалі частіше переорієнтовуються на продукцію з Китаю, Індії та Аргентини через нестачу українських обсягів.

У 2025 році експорт становив близько 50 тисяч тонн, тоді як у 2026-му показник може знизитися до 40–45 тисяч тонн. Водночас учасники ринку очікують поступову стабілізацію вже наприкінці літа після надходження нового врожаю.

Фахівці прогнозують, що цьогоріч українські пасічники зможуть зібрати від 60 до 80 тисяч тонн меду. Остаточні показники залежатимуть від погодних умов, оскільки галузь залишається дуже чутливою до кліматичних змін.

Експерти пояснюють, що хороший сезон дозволить стримати ціни та підтримати стабільний попит. Якщо ж урожай виявиться слабким, вартість продукції може зрости, а продажі — скоротитися.

Аналітики зазначають, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відображає загальну ситуацію на продовольчому ринку, де погодні фактори та експортний попит дедалі сильніше впливають на доступність товарів.

Представники галузі сподіваються, що новий сезон допоможе відновити поставки та уникнути втрати ключових міжнародних ринків.

