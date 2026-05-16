Подорожание проезда в Полтавской области послужило основанием для пересмотра стоимости перевозок в Кременчуге, где часть маршрутных автобусов уже перешла на оплату 25 гривен за поездку, сообщает Politeka.

Вопрос рассматривался во время заседания исполнительного комитета городского совета 11 мая. Местные власти инициировали проверку, чтобы определить экономическую обоснованность действующих и новых тарифных уровней.

Сегодня ситуация на городских маршрутах выглядит неоднородной. В коммунальном транспорте, в том числе троллейбусах, стоимость проезда остается на уровне 20 гривен, в то время как отдельные частные перевозчики уже применили повышенную оплату. Это создало разницу, которая вызвала неразбериху среди пассажиров.

Мэр Виталий Малецкий сообщил, что в течение мая будет продолжаться сбор обращений жителей и анализ финансовых показателей работы перевозчиков. По его словам, после завершения оценки будет принято окончательное решение о дальнейшей тарифной политике.

В транспортной сфере основными причинами изменений называют рост расходов на горючее, электроэнергию и техническое обслуживание подвижного состава. Перевозчики отмечают, что без корректировки экономических условий обеспечивать регулярность рейсов становится сложнее.

Подорожание проезда в Полтавской области рассматривается как временный этап, который может быть пересмотрен после завершения проверки. Если расчеты покажут возможность стабильной работы по более низкой стоимости, тариф могут скорректироваться.

Дополнительно в Кременчуге планируют ввести визуальную маркировку транспорта. Специальные наклейки должны помочь пассажирам быстро ориентироваться, где действует стандартная оплата, а уже применен новый тариф.

