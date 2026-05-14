Подорожание круп в Одессе фиксируют рыночные аналитики на 12 мая 2026 года, передает Politeka.

Как информирует Минфин , основные позиции бакалеи демонстрируют разную динамику цен в зависимости от категории и торговых сетей.

Заметнее всего изменилась стоимость гречки. Средний показатель достиг 81,80 грн. за килограмм. В магазинах диапазон колеблется от 73,89 до 96,50 грн. По сравнению с апрелем, когда средняя цена составила 69,21 грн., зафиксирован прирост на 15,83 грн.

В ежедневной динамике продукт показывал постепенный рост за последние недели. В начале апреля уровень держался около 65–70 грн, однако уже в мае перешел отметку в 80 грн, закрепившись на высшем уровне.

Рис длинный также демонстрирует повышение стоимости. Средний показатель составляет 59,92 грн. за килограмм. В торговых сетях цены варьируются от 46,90 до 81,99 грн. За месяц прибавилось 6,75 грн в среднем.

В начале апреля этот сегмент был дешевле и удерживался на уровне около 53–56 грн. В дальнейшем произошло постепенное выравнивание с последующим выходом на более стабильные значения.

Вермишель длинная показывает менее резкие колебания, но также двигается вверх. Текущая средняя цена составляет 38,60 грн. за килограмм. В прошлом месяце показатель был на уровне 33,14 грн, что означает прирост на 7,10 грн.

В середине апреля вермишель удерживала более низкую планку, однако уже с конца месяца перешла на новый ценовой уровень и стабилизировалась у нынешнего значения.

Эксперты отмечают, что подорожание круп в Одессе связано с сезонными колебаниями поставок, изменением логистических затрат и неравномерностью предложения в розничных сетях.

Дополнительное влияние оказывает разница между крупными супермаркетами и отдельными торговыми платформами, где цены могут существенно отличаться даже на одинаковые товары.

В итоге рынок демонстрирует общий восходящий тренд, при этом наиболее ощутимые изменения зафиксированы в сегменте гречки, в то время как другие позиции растут постепенно.

