Графики отключения света в Полтавской области на 17 мая вводятся в связи с плановыми работами.

Графики отключения света на 17 мая продлятся в отдельных населенных пунктах в Полтавской области, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила Омельницкая община.

Графики отключения света в Полтавской области на 17 мая вводятся в связи с плановыми профилактическими и ремонтными работами в электросетях. Свет исчезнет на 12 часов подряд в нескольких населённых пунктах.

С 08:00 до 20:00 будут действовать дополнительные графики отключений света в селе Радочыны. Дополнительные обесточивания на 12 часов подряд будут на улицах:

Вильный пров. — 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24, б/н

Молодижна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — 2, 3, 5, 6, 10

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червонои Калыны — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27

С 8 до 20 часов электричество исчезнет в селе Демыдивка. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14

Украинськои Перемогы — 29

17.05.2026 года с 08:00 до 20:00 в селе Щербакы не будет света. Электричество будут выключать по отдельным адресам:

Богдана Хмельныцького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

Вышневый пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27

Героив полку Азов — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Зализнычна — 6, 9, 11, 12, 13

Зелена диброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кильцева — 11

Кобзарську — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропывныцького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельныцька — 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революционерив — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25.

