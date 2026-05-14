Работа для пенсионеров в Одессе фиксируется на рынке занятости как совокупность новых вакансий, размещенных на платформе Work.ua, где работодатели предлагают разные форматы участия в трудовой деятельности, передает Politeka.

Среди актуальных вариантов – позиция в сети общепита «МакДональдс», расположенная в ТРЦ «Ривьера». Оплата достигает 27434 грн, предусмотрены официальное оформление, гибкий график, медицинское страхование, отпуска, бонусы работникам и регулярные выплаты дважды ежемесячно или еженедельно, а также возможность карьерного роста внутри компании.

Другое направление открыто в «Автомобильном Доме Одесса» – официальном представителе Mercedes-Benz, входящем в структуру Daimler AG. Здесь ищут сотрудника технической службы с заработком около 12 000 грн. График стандартный пятидневный, рабочие часы с 09:00 до 18:00. Дополнительно предусмотрена спецодежда, оплачиваемые больничные и отпуска, а также выполнение вспомогательных операций в сервисной зоне.

Еще один вариант предлагает торговая сеть "Фокстрот" в ТЦ "Остров". Вакансия грузчика предусматривает доход 21500 грн после налоговых удержаний. Основные задачи связаны с перемещением товара и участием в разгрузке продукции.

Таким образом, работа для пенсионеров в Одессе охватывает различные сферы — от сервисного обслуживания до торговли и технических процессов, что позволяет выбирать занятость в зависимости от физических возможностей и опыта.

В целом, рынок труда демонстрирует постепенное расширение возможностей для людей пенсионного возраста, предлагая более гибкие форматы привлечения к занятости.

