Подорожание продуктов в Полтавской области продолжается на фоне роста стоимости хлеба, мясной продукции и молочных товаров, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

За последний месяц в Украине заметно изменились средние цены на ряд популярных продуктов. Активнее всего динамика прослеживается в сегментах хлебобулочных изделий, бакалеи и мясной группы, которые остаются базовыми для ежедневного потребления.

Средняя стоимость маргарина «Олком Сливочный 72,5%» составляет 44,20 гривны за упаковку 200 граммов. В апреле средний показатель находился на уровне 39,83 гривны. В крупнейших торговых сетях ценники уже превышают 45 гривен, что свидетельствует о постепенном росте себестоимости продукции.

Заметное повышение было зафиксировано и в категории хлебобулочных изделий. Пшеничный хлеб "Царь Хлеб" в нарезке подорожал с 50,71 до 55,12 гривны за 600 граммов. По оценкам аналитиков, на формирование новых цен влияют затраты на муку, энергоносители и транспортировку.

Мясной сегмент также показывает стабильный рост. Средняя стоимость говядины для гуляша достигла 430,96 гривны за килограмм, в то время как в части супермаркетов показатели уже приблизились к 490 гривен. Рынок реагирует на удорожание кормов, логистики и затрат на содержание производства.

Экономисты отмечают, что потребительский рынок остается чувствительным к колебаниям издержек в производственном секторе. В то же время, спрос на базовые продукты сохраняется высоким, что поддерживает тенденцию постепенного повышения стоимости.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Полтавской области отражает более широкие процессы в экономике страны, где инфляционное давление и расходы бизнеса продолжают влиять на розничные цены.

Специалисты прогнозируют, что в летний период динамика может сохраниться особенно в категориях товаров с высокой зависимостью от энергоносителей и логистических затрат.

