Дефицит продуктов в Харьковской области стал одной из причин резкого повышения стоимости тепличных помидоров, продолжающих дорожать на фоне сокращения поставок и дорогостоящего импорта, сообщает Politeka.

За последнюю неделю цены на томаты в Украине выросли примерно на 10%.

Дополнительное влияние на рынок оказало подорожание импортной продукции из Турции, которая остается главным поставщиком тепличных овощей для Украины. Из-за активного экспорта турецких томатов в страны Европейский Союз объемы поставок на украинский рынок сократились.

По состоянию на апрель 2026 стоимость одного килограмма помидоров колеблется в пределах 160-180 гривен. Это почти на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Представители аграрного сектора объясняют, что украинские тепличные хозяйства входят только в новый сезон и пока не могут полностью обеспечить внутренний спрос. Поэтому зависимость от импортной продукции остается высокой.

Экономисты отмечают, что Дефицит продуктов в Харьковской области все более заметно влияет на сегмент свежих овощей, где нехватка качественной продукции быстро сказывается на ценниках в магазинах и супермаркетах.

Несмотря на сложную ситуацию, в отрасли ожидается постепенное увеличение предложения уже в ближайшее время. С началом активного сбора урожая украинских производителей рынок может стабилизироваться, а темпы удорожания замедлиться.

Ранее аналитики также сообщали о повышении стоимости моркови из-за сокращения запасов и ограниченного количества качественной продукции в хранилищах.

