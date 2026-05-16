Подорожчання продуктів у Полтавській області продовжується на тлі зростання вартості хліба, м’ясної продукції та молочних товарів, передає Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

За останній місяць в Україні помітно змінилися середні ціни на низку популярних продуктів. Найактивніше динаміка простежується у сегментах хлібобулочних виробів, бакалії та м’ясної групи, які залишаються базовими для щоденного споживання.

Середня вартість маргарину «Олком Вершковий 72,5%» наразі становить 44,20 гривні за упаковку 200 грамів. У квітні середній показник перебував на рівні 39,83 гривні. У найбільших торговельних мережах цінники вже перевищують 45 гривень, що свідчить про поступове зростання собівартості продукції.

Помітне підвищення зафіксували й у категорії хлібобулочних виробів. Пшеничний хліб «Цар Хліб» у нарізці подорожчав із 50,71 до 55,12 гривні за 600 грамів. За оцінками аналітиків, на формування нових цін впливають витрати на борошно, енергоносії та транспортування.

М’ясний сегмент також демонструє стабільне зростання. Середня вартість яловичини для гуляшу досягла 430,96 гривні за кілограм, тоді як у частині супермаркетів показники вже наблизилися до 490 гривень. Ринок реагує на подорожчання кормів, логістики та витрат на утримання виробництва.

Економісти зазначають, що споживчий ринок залишається чутливим до коливань витрат у виробничому секторі. Водночас попит на базові продукти зберігається високим, що підтримує тенденцію поступового підвищення вартості.

Аналітики наголошують, що Подорожчання продуктів у Полтавській області відображає ширші процеси в економіці країни, де інфляційний тиск і витрати бізнесу продовжують впливати на роздрібні ціни.

Фахівці прогнозують, що в літній період динаміка може зберегтися, особливо у категоріях товарів із високою залежністю від енергоносіїв та логістичних витрат.

