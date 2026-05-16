Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области продолжают предоставлять по частным инициативам, общежитиям и специально обустроенным местам временного расселения, сообщает Politeka.

В регионе переселенцам доступны разные форматы проживания. Речь идет о комнатах в частном секторе, местах в модульных городках, шелтерах и коммунальных заведениях. Условия зависят от конкретного адреса и договоренностей с владельцами квартир.

В селе Вольнокурьяновское Вольнянского района готовы поселить женщину, оказавшуюся в сложных жизненных обстоятельствах. Житель расположен примерно в 30 километрах от Запорожья. В доме есть интернет, генератор, бытовая техника и печное отопление. Часть удобств обустроена во дворе. От будущей жительницы ожидают помощи в хозяйстве и соблюдения установленных правил.

В Запорожье также продолжает действовать система расселения для людей, которые эвакуировались с опасных территорий. К началу 2026 года в городе остаются доступными более тысячи мест в благотворительных центрах, общежитиях и модульных комплексах.

Специалисты отмечают, что в значительной степени обеспечивается поддержкой местных жителей, которые помогают семьям, потерявшим собственные дома из-за боевых действий.

Для оформления поселения переселенцам необходимо подготовить базовые документы, в частности, паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. После согласования условий проживания стороны заключают соответствующую договоренность.

Эксперты советуют заранее уточнять бытовые условия, возможные расходы и правила пребывания, поскольку доступные варианты быстро меняются.

