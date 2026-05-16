Украинцам показали плановые графики отключения света в Кировоградской области 17 мая, в воскресенье, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».
Графики отключения света в Кировоградской области на 17 мая будут носить локальный характер и коснутся отдельных населенных пунктов региона. Жителям советуют заранее ознакомиться с обновленной информацией о возможных перерывах в электроснабжении и учесть их при планировании ежедневных дел.
Профилактические работы являются необходимой частью подготовки сетей к повышенным нагрузкам и позволяют обеспечить более стабильную и безопасную поставку электроэнергии после завершения ремонтов.
17.05.2026 года с 09:00 до 17:00 вводятся дополнительные графики отключения света. Они будут продолжаться в населенном пункте Иванивка, но только на следующих улицах:
- Вышнева — 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 23
- Набережна — 1, 3, 5
- Степова — 12А, 13, 14, 20, 28, 36
- Набережный пров. — 1, 4, 6
- Шевченка — 1
- Пасична — 2, 8, 10, 11, 15
Дополнительные графики отключения будут продолжаться в населенном пункте Бобрынка. Они вводятся с 09:00 до 17:00, однако только в домах, расположенных на таких улицах:
- Набережна — 2, 3, 5, 7, 7А, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18
- Рыбака — 1, 7, 9, 10, 12, 13
- Садова — 2
- Сонячна — 1, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15
С 09:00 до 17:00 часов в селе Солонцоватка не будет электричества, однако только в домах, находящихся на улицах:
- Бобринецька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 12, 13, 16
- Вышнева — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Кировоградской области: что именно изменится.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кировоградской области: как вырастут цены с мая.
Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Кировоградской области: сколько придется платить за билет.