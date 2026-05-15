Подорожание хлеба в Черниговской области фиксируется во всех ключевых сегментах хлебобулочной продукции, где в течение апреля-мая 2026 года выросли цены на пшеничный, ржаной хлеб и батон, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Наиболее заметное изменение наблюдается в пшеничном хлебе "Царь Хлеб" нарезка (600 г). Его средняя цена поднялась до 55,12 грн., тогда как в апреле составляла 50,71 грн. Динамика дневных показателей показывает переход на новый уровень уже с середины мая, когда стоимость закрепилась выше 55 грн. За месяц прирост составил 5,62 грн, что существенно для базового продукта ежедневного спроса.

Батон «Киевский Нарезной» демонстрирует более умеренную, но стабильную восходящую траекторию. Средний уровень вырос с 39,93 до 40,93 грн. за 500 г. В разных торговых сетях зафиксированы небольшие колебания — от 40,46 до 41,40 грн., что свидетельствует о незначительных отличиях в наценках и логистике поставок. За месяц прибавилось около 1 грн, однако тенденция остается восходящей.

Ржаной хлеб «Столичный» (950 г) также показывает повышение. Средняя цена увеличилась с 49,85 до 51 грн. Несмотря на относительно небольшой прирост в 2,30 грн., рынок фиксирует постепенное выравнивание стоимости до уровня свыше 50 грн., который удерживается в течение последних недель без существенных снижений.

В результате подорожание хлеба в Черниговской области охватывает все основные виды продукции, формируя единый тренд роста в сегменте ежедневного потребления.

Аналитики объясняют такие изменения комплексом факторов — от стоимости сырья и энергоносителей до затрат на логистику и производство, постепенно влияющих на конечную розничную цену в торговых сетях.

