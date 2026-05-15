Подорожчання проїзду у Луцьку та встановлення нових розцінок у міських автобусах відбулося після відповідного рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Як проінформували в управлінні інформаційної роботи міської ради, засідання виконкому пройшло 13 травня.

Під час зустрічі посадовці та представники перевізників розглянули стан транспортної галузі міста та економічні чинники, що впливають на стабільність рейсів.

Головною причиною подорожчання проїзду у Луцьку став тривалий період дії попереднього тарифу, який становив 18 гривень. За цей час витрати на обслуговування автопарків та забезпечення щоденних виїздів на маршрути значно зросли.

Подорожчання проїзду у Луцьку зумовлене насамперед критичною зміною вартості енергоресурсів та паливно мастильних матеріалів.

Зокрема, суттєво змінилася ціна на дизельне пальне. Якщо у попередніх розрахунках вартість літра пального закладалася на рівні 50 гривень, то нині цей показник зріс до 83 гривень за літр.

Таким чином, лише за цією статтею витрати перевізників збільшилися на 66%. Крім того, на чверть виросли в ціні акумулятори, автомобільні шини, мастила та інші запчастини, необхідні для підтримки технічного стану автобусів.

Також у міській раді зазначають, що зросло фінансове навантаження на страхування транспорту, оплату послуг автостоянок та проведення обов’язкових медичних оглядів водіїв.

Підняття тарифів торкнулося автобусів, які працюють на міських маршрутах у звичайному режимі руху. Нові правила почали діяти вже з 14 травня. В

ідповідно до ухваленого рішення, вартість однієї поїздки для дорослих пасажирів відтепер становить 24 гривні. Водночас, для учнів закладів загальної середньої освіти вартість квитка становить 12 гривень.

